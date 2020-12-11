Динамо Загреб на папері є найбільш прохідним клубом із сіяних на першій стадії плей-офф Ліги Європи 2020/21. Київське Динамо, утім, не повинне чекати легкого життя навіть з хорватами.

Лише топові Ювентус і Манчестер Юнайтед (у ті кращі його часи) доходили до чогось подібного в минулому. Динамо Київ може зустрітися в 1/16 ЛЄ з історичним рекордсменом. У матчі з московським ЦСКА загребські динамівці пропустили перший гол за 6 турів групового турніру. Хорвати до 77 хвилини вели 3:0, тож могли собі дозволити розслабитися. Тим паче, що і так встигли оформити історичне досягнення.

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Загребці стали командою з найдовшою сухою серією в єврокубках новітньої ери за майже 30 років. Їм достатньо було зберегти ворота недоторканними трохи більше як пів години, але вони протрималися майже до кінця зустрічі. Новий рекорд тепер становить 525 хвилин без пропущених м'ячів, а це 8 годин і ще тайм. Відтак Динамо перевершило Манчестер Юнайтед, який у сезоні 2010/11 протримався 481 хвилину. "Червоні дияволи" тоді дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Крім цього, хорватський гранд побив досягнення і Ювентуса сезону 2004/05 з неймовірним Буффоном і серією перемог по 1:0, але нічиєю 1:1 з Маккабі на фініші, зупинившись на 479-хвилинній сухій серії. Загалом лише 3 команди за всю історію групових турнірів доходили до 6 туру, не пропускаючи голів. Та володарем найкращої історичної серії відтепер з впевненим відривом стали саме "сині". Статистичний портал WhoScored включив воротаря і захисника Динамо Ліваковіча (середній бал 7,6) та Гвардіола (7,3) у символічну збірну групового етапу цьогорічної Ліги Європи.

В останньому матчі проти ЦСКА 25-річний голкіпер вразив своїм подвійним сейвом. Уже лежачи, Ліваковіч примудрився викинути ногу в якомусь неймовірному котячому прийомі після того, як парирував удар зі штрафного. Емоційну реакцію "Ліві", який відсвяткував свій порятунок криком на все поле, можна зрозуміти. Не дивно, що Домініка двічі визнавали голкіпером туру в ЛЄ за версіями різних порталів. Можливо, група не вражає уяву: російський ЦСКА, Фейєнорд і австрійський Вольфсбергер. Однак результат Ліваковіча і компанії – гідний поваги і не мав прецедентів серед команд не з топ-чемпіонатів. За метрикою очікуваних голів, страж воріт збірної Хорватії повинен був пропустити 7 голів, а не 1! Неймовірна різниця.

Цікаво, що більшість фанатів загребського клубу не бажають отримати українське Динамо у суперники. На сайті 24sata лише Олімпіакос, Лілль і Брагу хочуть менше, ніж киян (1,59%). Хорватські ж ЗМІ також з повагою і осторогою ставляться до команди Луческу, якій просто "не пощастило з жеребом в ЛЧ". Якщо є пари, в яких "сині" будуть фаворитами, то це точно не про двобій з киянами. Ці суперники будуть в дечому схожими, адже беруть мінімалізмом у плані атаки. Хорвати в середньому завдають 3,3 прицільного удару за гру, а українці влучають навіть трохи більше (3,7), хоча за кількістю забитих м'ячів поступаються 4 проти 9.