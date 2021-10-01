"Осознание того, что Суркис хотел уберечь мою карьеру, приходит потихоньку. Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из Динамо. Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, но он не захотел. Мы ругались, посылали друг друга на три буквы... Долго не общались. Никто ни с кем не дружил, не разговаривал.

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Прошло время. Понимаю, что своими ограничениями он пытался все делать на благо команды. Он был прав. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Все в прошлом. Ты игрок, а он – президент. Он хочет как можно лучше, а ты – молодой и не до конца понимаешь, почему он так делал.

Он – очень сложный человек. Человек, который руководит таким клубом, не может быть легким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень хорошим, бывает очень разным. Главное найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба, президент клуба, который очень требователен", – резюмировал Милевский в интервью Youtube-каналу Ходят Слухи.

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