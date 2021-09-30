"Я бы не сказал, что меня в Динамо морально сломали. Просто я на тот момент, наверное, не был готов к тому, что все произойдет так быстро, и мне придется уйти.

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Я не раз вспоминал историю с Блохиным. Нужно было с ней завершить гораздо раньше. Нужно было раньше пойти и попросить прощения. Гораздо раньше. Не два недели назад, а лет десять назад. Тогда все было бы нормально.

Но не пошел. Наверное, из-за какой-то гордости. Поэтому получилось так, как получилось. Конечно, еще несколько сезонов надо было поиграть", – сказал Милевский для Youtube-канала "Ходят Слухи".

Напомним, в расцвете своей карьеры Артем из-за систематических нарушений режима потерял место в составе Динамо и был вынужден покинуть киевский клуб в 2013-м.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах