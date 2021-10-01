"Усвідомлення того, що Суркіс хотів вберегти мою кар'єру, приходить потихеньку. Ми дуже погано з ним розходилися, коли я йшов з Динамо. Я хотів грати в Італії, він це знав. Були можливості так зробити, але він не захотів. Ми лаялися, посилали один одного на три букви... Довго не спілкувалися. Ніхто ні з ким не дружив, не розмовляв.

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Минув час. Розумію, що своїми обмеженнями він намагався все робити на благо команди. Він мав рацію. Я зараз можу зайти до нього, нормально поговорити. Все в минулому. Ти гравець, а він – президент. Він хоче якнайкраще, а ти – молодий, і не до кінця розумієш, чому він так робив.

Він – дуже складна людина. Людина, яка керує таким клубом, не може бути легкою. Він буває дуже запальним, буває дуже добрим, буває дуже різним. Головне знайти з ним спільну мову. Типовий господар клубу, президент клубу, який дуже вимогливий", – резюмував Мілевський в інтерв'ю Youtube-каналу Ходят Слухи.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах