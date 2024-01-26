"Ми з ним грали разом за Динамо-2, юніорську та молодіжну збірну, потім і в Джуніорсі перетнулися. Серьога був чудовий гравець – технічний, тямущий, розумний. Мені з ним дуже подобалося грати в центрі поля, я отримував одне задоволення. Я його називав флегматом, він постійно був на своїй хвилі. Серьога міг як і запороти момент, так і з гівна зробити цукерку.

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У нас були банди: я з Мілевським, Дімка Воробей із Ситником, а Рожок із Яценком. Але на заїздах ми завжди нормально спілкувалися. Як людина, Серьога був тихим і спокійним, але коли у настрої – то жарти травив відмінні. Я іноді навіть плакав від його гумору, а зараз плачу від горя, через те, що Серьоги з нами більше немає.

Чому на нього не звернули увагу тренери першої команди Динамо? Напевно, така доля. Не всіх у першу команду підтягують. Але я був із ним на полі й бачив його рівень, тому можу сміливо сказати, що він заслуговував грати в першій команді Динамо і збірній України. Прикро, що тренери цього не побачили.

Востаннє я бачив Рожка місяців 4-5 тому. Я приїхав на товариську гру Штурма. Серьога теж там був у військовій формі, він якраз повернувся з передової. Пам'ятаю, що він сказав: "На передовій дуже і дуже гучно". Я йому відповів: "Головне – бережи себе. Тримайся, друже", – поділився Алієв у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Рожок – вихованець Динамо (перебував на контракті з 2001 по 2005 роки, однак за головну команду так і не дебютував). В Україні грав за Таврію, Говерлу, київський ЦСКА, Харків, Десну, Оболонь, Кривбас, Чорноморець та кропивницьку Зірку.

За кордоном виступав у чемпіонаті Білорусі, захищаючи кольори Мінська, Белшини, Немана, Вітебська, Гомеля та Смолевичів. Став володарем Кубка країни у складі Мінська. З 2019-го Сергій виступав на аматорському рівні. Його останнім клубом був Штурм з Київської області. Забив 2 голи у 13 матчах за молодіжну збірну України.

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