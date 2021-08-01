Как известно, 31-летний Роман Зозуля нашел новый клуб. После ухода из Альбасете у украинца было несколько вариантов, но в итоге он остался в Сегунде, подписав контракт с Фуэнлабрадой.

Зозуля официально нашел новый клуб

"Мне очень импонирует этот проект за те 2 года, в течение которых Фуенлабрада играет в Сегунде. Я рад оказаться в этой команде. Мне сказали, что здесь хороший коллектив, а команда – как семья. Хочу выкладываться полностью на тренировках и в матчах, чтобы помочь команде и постараться сделать болельщиков счастливыми.

Важно, чтобы все были единым целым и пытались выиграть каждый матч, каким бы он ни был сложным. Очень рад стать игроком Фуэнлабрады", – цитирует Зозулю официальный сайт клуба.

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