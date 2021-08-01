Як відомо, 31-річний Роман Зозуля знайшов новий клуб. Після відходу з Альбасете в українця було кілька варіантів, але у підсумку він залишився в Сегунді, підписавши контракт з Фуенлабрадою.

Зозуля офіційно знайшов новий клуб

"Мені дуже імпонує цей проект за ті 2 роки, протягом яких Фуенлабрада грає в Сегунді. Я радий опинитися в цій команді. Мені сказали, що тут хороший колектив, а команда – як сім'я. Хочу викладатися повністю на тренуваннях і в матчах, щоб допомогти команді та постаратися зробити вболівальників щасливими.

Важливо, щоб усі були єдиним цілим і намагалися виграти кожен матч, яким би він не був складним. Дуже радий стати гравцем Фуенлабради", – цитує Зозулю офіційний сайт клубу.

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