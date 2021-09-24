В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22. Все пары этой стадии турнира – на "Футбол 24".

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины стартовала в 12:00 по киевскому времени. На этом этапе свой путь начнут наши гранды – Динамо и Шахтер.

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В этот раунд турнира пробились СК Днепр-1, Ворскла, Александрия, Заря, Верес, Рух, Колос, Металлист 1925, Черноморец, Мариуполь, Львов, а также представители Первой лиги – Металлист и Альянс из Липовой Долины. Дополнил список второлиговый ЛНЗ из Черкасс.

В конце концов, киевское Динамо поедет в гости к принципиальному оппоненту – Мариуполю. В свою очередь Шахтер встретится с Черноморцем в Одессе. Излишняя интрига обоих матчей том, что в составе приазовцев выступают немало арендованных дончан, а за "моряков – воспитанники Динамо.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины:

Альянс – Львов

Верес – Ворскла

ЛНЗ – СК Днепр-1

Рух – Заря

Мариуполь – Динамо

Металлист – Колос

Металлист 1925 – Александрия

Черноморец – Шахтер

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