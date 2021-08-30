Бренд Кріштіану Роналду настільки потужний, що здатен помітно впливати на клуби, за які грає або не грає португалець. Зокрема, пост Манчестер Юнайтед в Інстаграмі про цей перехід став найпопулярнішим у цій мережі для спортивних команд (майже 13 млн лайків).

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Ювентус також пережив подібний прогрес влітку 2018-го, коли купив Роналду у Реала. Тепер же туринці спостерігають стрімке зменшення підписників у соцмережах. У тому ж Інстаграмі від "Старої синьйори" лише за два дні відписалося 200 тисяч користувачів.

Нагадаємо, кілька днів тому Роналду оформив своє повернення на Олд Траффорд. Очікується, що Кріштіану приєднається до Манчестер Юнайтед після паузи на матчі збірних.

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