"Последние 20 минут мы просто смотрели видео": Нагельсманн раскритиковал работу VAR

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн резко высказался о работе видеоассистента рефери (VAR).

"В концовке матча было 20 жестких минут, во время которых в футбол практически никто не играл, а просто смотрели видео. Нам не удалось показать такую игру в обороне, чтобы удержать ворота в неприкосновенности в первом тайме. Но во второй половине встречи действовали очень хорошо до тех пор, пока нам не забили с пенальти.

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Не знаю, где видео ассистенты были в Кельне в это время. Почему эпизоды с пенальти не просматриваются — загадка для меня. Если нападающий заблокирован, но контакта не было, это не нарушение правил", – цитирует Нагельсманна журналист Патрик Штрассер.

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