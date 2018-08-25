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"Последние 20 минут мы просто смотрели видео": Нагельсманн раскритиковал работу VAR

12:30 50 Читати українською
"Последние 20 минут мы просто смотрели видео": Нагельсманн раскритиковал работу VAR
Юлиан Нагельсманн / ФК Бавария

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн резко высказался о работе видеоассистента рефери (VAR).

"В концовке матча было 20 жестких минут, во время которых в футбол практически никто не играл, а просто смотрели видео. Нам не удалось показать такую игру в обороне, чтобы удержать ворота в неприкосновенности в первом тайме. Но во второй половине встречи действовали очень хорошо до тех пор, пока нам не забили с пенальти.

Бавария – Хоффенхайм – 3:1 – видео голов и обзор матча

Не знаю, где видео ассистенты были в Кельне в это время. Почему эпизоды с пенальти не просматриваются — загадка для меня. Если нападающий заблокирован, но контакта не было, это не нарушение правил", – цитирует Нагельсманна журналист Патрик Штрассер.

Бавария дома победила Хоффенхайм

Германия1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Хоффенхайм: Пятница 24 августа 2018

Бавария
Матч окончен
3 : 1
Хоффенхайм
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Теги
Германия Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн Видеоассистент арбитра (VAR) Бавария - Хоффенхайм Бавария Бавария Хоффенхайм Хоффенхайм
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