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"Останні 20 хвилин ми просто дивились відео": Нагельсманн розкритикував роботу VAR

12:30 281 Читать на русском
"Останні 20 хвилин ми просто дивились відео": Нагельсманн розкритикував роботу VAR
Юліан Нагельсманн / ФК Баварія

Головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн різко висловився щодо роботи відеоасистента рефері (VAR).

"У кінцівці матчу було 20 жорстких хвилин, під час яких в футбол практично ніхто не грав, а просто дивилися відео. Нам не вдалося показати таку гру в обороні, щоб утримати ворота в недоторканності в першому таймі. Але в другій половині зустрічі діяли дуже добре до тих пір, поки нам не забили з пенальті.

Баварія – Хоффенхайм – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, де відеоасистенти були в Кельні в цей час. Чому епізоди з пенальті не проглядаються – загадка для мене. Якщо нападник заблокований, але контакту не було, це не порушення правил", – цитує Нагельсманна журналіст Патрік Штрассер.

Баварія вдома перемогла Хоффенхайм

Німеччина1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Хоффенхайм: П'ятниця 24 серпня 2018

Баварія
Матч завершено
3 : 1
Хоффенхайм
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Теги
Німеччина Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман Відеоасистент арбітра (VAR) Баварія - Хоффенхайм Баварія Баварія Хоффенхайм Хоффенхайм
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