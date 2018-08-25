"Останні 20 хвилин ми просто дивились відео": Нагельсманн розкритикував роботу VAR

Головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн різко висловився щодо роботи відеоасистента рефері (VAR).

"У кінцівці матчу було 20 жорстких хвилин, під час яких в футбол практично ніхто не грав, а просто дивилися відео. Нам не вдалося показати таку гру в обороні, щоб утримати ворота в недоторканності в першому таймі. Але в другій половині зустрічі діяли дуже добре до тих пір, поки нам не забили з пенальті.

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Не знаю, де відеоасистенти були в Кельні в цей час. Чому епізоди з пенальті не проглядаються – загадка для мене. Якщо нападник заблокований, але контакту не було, це не порушення правил", – цитує Нагельсманна журналіст Патрік Штрассер.

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