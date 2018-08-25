Бавария дома победила Хоффенхайм

В матче-открытии немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в очень тяжелом матче переиграла Хоффенхайм.

В первом тайме Хоффенхайм сконцентрировался на обороне, пытаясь высоко прессинговать Баварию и играть максимально жестко. Расклад оправдал себя наполовину – подопечные Юлиана Нагельсманна ничего не дали создать Баварии, однако не смогли навязать борьбу в центре поля и были слишком пассивными впереди. Играть в такой футбол против Баварии долго невозможно – и команда Нико Ковача это подтвердила после 20-й минуты. На 21-й Алаба красиво обыграл Касима Нуху и заработал штрафной на правом фланге, который после подачи Алькантары превратился в угловой. Во время его подачи Томас Мюллер оставил Фогта за спиной, а Шалай не успел его перехватить. В результате подачу Киммиха с углового нападающий замкнул ударом головой с нескольких метров – 1:0!

После этого у мюнхенцев было мало моментов. На 33-й минуте они вообще были в одном шаге от пропущенного мяча – баварцы проспали скоростную контратаку Хоффенхайма, которая завершилась прострелом на 11 метров свободном Жоелинтону – к счастью для "красных", бразилец не смог нормально пробить. На 38-й Бавария могла наказать за расточительность, однако Коман, вырвавшись один на один, не смог переиграть голкипера. Через 7 минут Коман классно прокинет мяч мимо Шульца и получит по ногам, досрочно завершив игру – медики вынесли его на костылях, а арбитру пришлось добавить целых 6 минут.

Во втором тайме Бавария неприятно удивила своих болельщиков. У подопечных Нико Ковача сначала совершенно не шла атакующая игра, а Хоффенхайм все дольше и дольше начал проводить время на половине поля соперника, нанеся несколько неприятных ударов. Мюнхенцы проснулись и ответили двумя супермоментом на 50-х минутах – сначала Роббен в фирменном стиле пробил мимо дальней штанги, а затем Левандовски забил – мяч не засчитали из-за офсайда. Тут же Хоффенхайм наказал за расточительность: на 57-й минуте после серии ошибок у своих ворот мюнхенцы позволили Шалай войти под углом в штрафную и пробить в дальний угол – 1:1. На 61-й Жоелинтон мог удвоить преимущество, однако его дальний удар рикошетом от ноги Алькантары влетел в руки Нойеру.

Все изменилось после травмы Фогта на 74-й минуте. Бавария стала давить всё более конкретно. На 76-й Роббен разрезал оборону Хоффенхайма пасом в штрафную на Рибери, а тот пробил с острого угла под прессингом – Бауманн ногой парировал этот удар! Через две минуты Франко сбили в штрафной, однако Левандовски "с точки" ужасно пробил в Бауманна. Роббен добил, однако слишком рано влетел в штрафную – арбитр посмотрел повтор и поставил перебивку пенальти. Со второй попытки Роберт был точным – 2:1.

Через четыре минуты Бавария, казалось, похоронила Хоффенхайм – новичок Горецки пробил с дальней дистанции, однако попал в Мюллера. От Томаса мяч влетел в ворота, однако арбитр отменил и этот гол – Томас забил не по правилам. Впрочем, через четыре минуты Бавария все равно добила Хоффенхайм – Роббен на 90-й минуте в упор растрелял Бауманна. 3:1 – победа Баварии.

Таким образом, мюнхенцы набрали первые три очка и возглавили турнирную таблицу, в то время как Хоффенхайм начинает чемпионат с последнего места. Впрочем, это лишь первая игра первого тура – все еще будет меняться.

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Мюллер, 23 Левандовски, 82 (пен), Роббен, 90 – Шалай, 57