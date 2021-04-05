"Мы общаемся, он находится здесь. Это не секрет. Он работает в научно-методическом отделе, создает его в структуре клуба. Мы находимся в одной структуре, а потому, конечно, советуемся. Но последнее решение за мной", – признался Цымбал в эфире программы Великий Футбол.

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Напомним, Николай Цымбал сменил на тренерском мостике Василия Кобина. На это место сначала сватали Александра Севидова, но из-за ситуации с его отстранением от футбола Минай якобы решил воздержаться от такого назначения.

Накануне команда под руководством нового наставника одержала первые очки, расписав мировую с Колосом (0:0). После 20-ти сыгранных туров Минай расположился на предпоследней строчке и опережает Рух только на 2 зачетных балла.

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