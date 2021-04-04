Закарпатский клуб переживает не самые лучшие времена: кроме плачевной ситуации в турнирной таблице, неприятности возникли и у президента "лис".

"Реакция Миная на новость в отношении президента клуба есть. Она достаточно сдержанная. Клуб спокойно отреагировал, говорит, что никаких проблем не испытал.

Президент Миная попал под санкции СНБО за контрабанду

Вице-президент заверил, что клуб продолжит развиваться, что задача неизменна – остаться в УПЛ. На сегодня кризисных моментов нет, все уверяют, что все в порядке", – сообщил журналист Богдан Тымовчак в эфире канала "Футбол".

Он также отметил, что должен был взять комментарий у спортивного директора Миная Михаила Кополовца и сотрудника клуба Александра Севидова (о чем было договорено заранее), однако в последний момент руководство закарпатской команды запретило давать комментарии представителям СМИ.

"Сам Севидов подтвердил, что бывает на тренировках команды и дает советы футболистам. Но ответственный за результат не он, ведь есть главный тренер", – добавил журналист.

Напомним, ранее президент Миная Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по подозрению в причастности к контрабанде.

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