"Ми спілкуємося, він перебуває тут. Це не секрет. Він працює у науково-методичному відділі, створює його в структурі клубу. Ми перебуваємо в одній структурі, а тому, звичайно, радимось. Але останнє рішення за мною", – зізнався Цимбал в ефірі програми Великий Футбол.

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Нагадаємо, Микола Цимбал змінив на тренерському містку Василя Кобіна. На це місце спершу сватали Олександра Севідова, але через ситуацію із його відстороненням від футболу Минай нібито вирішив утриматись від такого призначення.

Напередодні команда під керівництвом нового наставника здобула перші очки, розписавши мирову із Колосом (0:0). Після 20-ти зіграних турів Минай розташувався на передостанній сходинці і випереджає Рух лише на 2 залікові бали.

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