"Я считаю, что у новых руководителей Челси неправильный образ мышления, ведь до их появления "синие" уже были очень хорошим клубом. Фантастическим клубом. В нем происходило немало хороших вещей, и я был маленькой частью этого.

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По моему мнению, они должны были бы продолжать в этом направлении. Но что я вижу сейчас? Они прилагают немало усилий, но не имеют конкретного направления. Покупают все больше и больше игроков. Футбол – единственный бизнес в мире, в котором вы не можете достичь успеха без денег, но деньги не могут гарантировать вам успех. Поэтому я не могу сказать, выбрали ли они правильное направление развития, потому что я не вижу ни одного направления. Но это только начало для них, поэтому, я надеюсь, что дальше будет лучше.

Относительно Мудрика... Это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что у Челси появится хорошая стратегия, которая позволит украинцу проявлять свой талант лучше.

Мудрик или Шевченко? Шевченко – большой талант. Я не могу их сравнивать. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко. Но, по моему мнению, не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из своего таланта", – сказал Грант в интервью Setanta Sports.

Напомним, израильский специалист возглавлял Челси в сезоне 2007/08 и стал с командой вице-чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов.

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