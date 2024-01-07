Хавбек Кечкемета Михаил Месхи тяжело вспоминает прощание с академией Шахтера, в которой он учился с 6 до 14 лет.

"Я родился в Донецке и прожил там до 2014-го, до начала войны на Донбассе. На тот момент я играл в Металлурге, мы не доиграли чемпионат, и клуб вывез нас в Никополь.

Я хорошо помню все из Донецка. Мне очень нравилась игра Шахтера. Мы равнялись на футболистов этого клуба – для нас они были идолами. Мы попали на открытие Донбасс Арены. Тогда все поверить не могли, что можно было построить такое. Донбасс Арена была жемчужиной не только Донецка, но и всей Украины и Европы.

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С момента открытия я с отцом старался не пропускать ни одного матча Шахтера. Для моей семьи было важно ходить на матчи – такова наша маленькая традиция. Когда весь стадион кричал "Шахтер-Шахтер", когда перед началом матчей раздавался гимн донецкого клуба – это невозможно забыть. У меня даже сейчас мурашки по коже, как вспоминаю.

Кстати, мы даже выводили футболистов топовых команд на матчи ЛЧ. Когда Шахтер играл с Миланом в Донецке, я выводил на игру Дженнаро Гаттузо. В детстве моим кумиром был Андрей Шевченко, но по позиции мне очень нравился именно Гаттузо, потому что он был очень жестким и неуступчивым.

Это очень тяжело и для донецких футболистов, и для людей, которые, к сожалению, потеряли дома, и для болельщиков футбола, что Донецк сейчас оккупирован. Но мы верим в лучшее. И надеемся, что Шахтер снова сможет сыграть на Донбасс Арене.

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Конечно, в академии Шахтера мне все очень нравилось, но была очень большая конкуренция. Каждый год привозили много молодых футболистов. Так получилось, что в один из годов мне сказали искать новую команду. По их мнению, я уже не подходил этому уровню.

Помню, как плакал после этого три дня. Я был очень разочарован. Но меня поддержал отец и сказал, что я продолжу играть в футбол. Он созвонился с тренером донецкого Металлурга Виктором Журавлевым. Он сказал, что будет доволен, если я приду к ним. Через три дня я уже был там и тренировался с командой", – поделился Месхи в интервью Tribuna.

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