Работник пресс-службы Шахтера Олег Барков показал, как сейчас выглядит стадион Шахтер, на котором "горняки" играли до 2004 года.

Стадион Шахтер в Донецке сейчас производит депрессивное впечатление – он уже зарос деревьями и сорняками. Кое-где попадаются обломки конструкций, расположенных на территории.

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"То, что осталось от легендарного стадиона Шахтер в Донецке. Здесь Шахтер дебютировал в ЛЧ, здесь было много побед и эмоций, а я впервые увидел большой футбол. Конечно, сейчас это визитная карточка оккупации. Разруха и упадок", – написал Барков в твиттере под видео.

Напомним, стадион Шахтер был открыт в 1936 году. Футбольный клуб Шахтер съехал с него в 2004 году и проводил матчи на РСК Олимпийский, а затем уже на Донбасс Арене.

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