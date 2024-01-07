"Я народився в Донецьку і прожив там до 2014-го, до початку війни на Донбасі. На той момент я грав у Металурзі, ми не дограли чемпіонат, і клуб вивіз нас до Нікополя.

Я добре памʼятаю все з Донецька. Мені дуже подобалась гра Шахтаря. Ми рівнялись на футболістів цього клубу – для нас вони були ідолами. Ми потрапили на відкриття Донбас Арени. Тоді всі повірити не могли, що можна було таке збудувати. Донбас Арена була перлиною не лише Донецька, а й всієї України та Європи.

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З моменту відкриття я з батьком старався не пропускати жодного матчу Шахтаря. Для моєї сімʼї було важливо ходити на матчі – така наша маленька традиція. Коли весь стадіон кричав "Шахтар-Шахтар", коли перед початком матчів лунав гімн донецького клубу – це неможливо забути. У мене навіть зараз мурахи по шкірі, як згадую.

До речі, ми навіть виводили футболістів топових команд на матчі ЛЧ. Коли Шахтар грав з Міланом в Донецьку, я виводив на гру Дженнаро Гаттузо. У дитинстві моїм кумиром був Андрій Шевченко, але за позицією мені дуже подобався саме Гаттузо, бо він був дуже жорсткий та непідступний.

Це дуже важко і для донецьких футболістів, і для людей, які, на жаль, втратили домівки, і для вболівальників футболу, що Донецьк зараз окупований. Але ми віримо в краще. І сподіваємось, що Шахтар знову зможе зіграти на Донбас Арені.

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Звичайно, в академії Шахтаря мені все дуже подобалось, але була дуже велика конкуренція. Щороку привозили багато молодих футболістів. Так сталося, що в один з років мені сказали шукати нову команду. На їхню думку, я вже не підходив для цього рівня.

Памʼятаю, як плакав після цього три дні. Я був дуже розчарований. Але мене підтримав батько і сказав, що я продовжу грати у футбол. Він зідзвонився з тренером донецького Металурга Віктором Журавльовим. Він сказав, що буде задоволений, якщо я прийду до них. Через три дні я вже був там і тренувався з командою", – поділився Месхі в інтерв'ю Tribuna.

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