"После шумной вечеринки увидел 20 пропущенных от различных клубов", – Клопп признался, как трудоустроился в Боруссии Д

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп вспомнил бурные времена работы в Майнце.

"Было на удивление много клубов, которые хотели нанять меня в период работы в Майнце, но я ни с кем не разговаривал, потому что был полон решимости остаться в клубе в случае повышения в классе. К сожалению, в последний день у нас ничего не получилось. Однако была устроена большая вечеринка, и мы все прекрасно провели время.

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На следующее утро я проснулся и увидел 20 пропущенных звонков из разных клубов. Одним из них была дортмундская Боруссия. Всегда любил этот клуб за стадион, традиции, болельщиков, но не знал, интересуются ли там мной. Решил позвонить, чтобы узнать, чего от меня хотят. Мы пообщались. Речь зашла о деньгах, и они сообщили предложение. Заверил их, что меня мало волнует этот вопрос, я был готов возглавить "шмелей" в любом случае, но в Майнце получал больше. Мне не поверили, поэтому пришлось показать руководству дортмундцев мой последний контракт. Тогда предложение было увеличено. Все были счастливы", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, в октябре 2015 Клопп возглавил Ливерпуль, что стало переломным моментом для мерсисайдского клуба.

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