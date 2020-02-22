"Это уже слишком", – Левандовски вспомнил, как Клопп прервал пари с ним

Нападающий Баварии Роберт Левандовски вспомнил об интересном пари с Юргеном Клоппом во время работы в дортмундской Боруссии.

"Сейчас все много знают о тактике. Перед матчем уже нельзя сказать: "Сегодня я попробую вот такое движение". Нет, это невозможно. Но если тело знает конкретное движение, технику, однажды все придет.

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Я отрабатываю удары, и иногда можно подумать: "Это не имеет значения, это всего лишь тренировка". Но нет, если сосредоточиться, то будет проще в игре. Если у тебя есть 20 попыток на тренировке и 20 голов во время игры, возможно, у тебя будет больше шансов забить.

В Дортмунде мы заключали пари – если я забиваю 10 голов, Юрген Клопп дает мне 50 евро. На первых тренировках я забивал три-четыре гола. После 5-7 тренировок было уже семь-восемь мячей. Затем, через три месяца, я забивал на каждой тренировке больше 10 голов. Через несколько недель Юрген сказал: "Хватит, это уже слишком для меня. Я не хочу больше платить тебе". Очень полезный опыт для меня", – поделился Левандовски в комментарии The Guardian.

Напомним, Левандовски выступал под руководством Клоппа за Боруссию Д с 2010 по 2014 лет. Сейчас поляк играет за Баварию.

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