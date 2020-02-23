"Після гучної вечірки побачив 20 пропущених від різних клубів", – Клопп зізнався, як працевлаштувався у Борусії Д

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп пригадав свої буремні часи роботи у Майнці.

"Було, на подив, багато клубів, які хотіли найняти мене в період роботи в Майнці, але я ні з ким не розмовляв, тому що був сповнений рішучості залишитися в клубі у разі підвищення в класі. На жаль, в останній день у нас нічого не вийшло. Проте була влаштована велика вечірка, і ми всі чудово провели час.

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На наступний ранок я прокинувся і побачив 20 пропущених дзвінків з різних клубів. Одним з них була дортмундська Борусія. Завжди любив цей клуб за стадіон, традиції, уболівальників, але не знав, чи цікавляться там мною. Вирішив зателефонувати, щоб дізнатися, чого від мене хочуть. Ми поспілкувалися. Мова зайшла про гроші, і вони повідомили пропозицію. Запевнив їх, що мене мало хвилює це питання, я був готовий очолити "джмелів" в будь-якому випадку, але в Майнці отримував більше. Мені не повірили, тому довелося показати керівництву дортмундців мій останній контракт. Тоді пропозиція була збільшена. Всі були щасливі", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Клопп очолив Ліверпуль, що стало переломним моментом для мерсисайдського клубу.

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