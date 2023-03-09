"Ребята показали невероятные результаты. Мы только становимся лучше. Игроки продемонстрировали действительно фантастический футбол несмотря на жесткие условия. Они не могут воспрепятствовать тому, что идет война и что нам пришлось перестраивать команду с нуля. Но они взяли на себя ответственность и сыграли очень хорошо. Это уже не мальчики, а мужчины.

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Все они отдаются на все 100%, очень мотивированы и доверяют нашим тренерам. Это обеспечивает хороший результат. 9 лет назад нам пришлось покинуть наш город, наш стадион и наших болельщиков. Мы играли по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны.

После начала войны в нас уже никто не верил. Многие иностранные футболисты ушли. Считалось, что это конец Шахтера. То, что команда все-таки достигла хороших результатов, было фантастикой для болельщиков. Это был как глоток свежего воздуха, новое начало. Это показало, что мы можем что-то изменить даже в плохой ситуации или в условиях войны. Это было достижением для клуба, для украинского народа и особенно для воинов, которые защищают нашу страну.

Если у них есть мобильный телефон, они могут увидеть матчи. Я часто слышу истории о том, как солдаты смотрят наши игры и поддерживают клуб. Перед каждой игрой мы благодарим их, потому что если бы они нас не защищали, мы бы не смогли играть в футбол. Как в Украине, так и в Европе.

С Фейеноордом будет тяжело. Некоторые исполнители травмированы или перебрали желтых карточек, поэтому это будет сложный матч. Но я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол. Хотим побеждать для украинского народа и наших воинов. Мы играем за них и благодаря им", – сказал Палкин в комментарии EenVandaag.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда Шахтер сыграет в четверг, 9 марта, в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы