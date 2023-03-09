"Хлопці показали неймовірні результати. Ми тільки стаємо краще. Гравці продемонстрували дійсно фантастичний футбол попри жорсткі умови. Вони не можуть зарадити тому, що йде війна і що нам довелося перебудовувати команду з нуля. Але вони взяли на себе відповідальність і зіграли дуже добре. Це вже не хлопчики, а чоловіки.

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Всі вони віддаються на всі 100%, дуже мотивовані та довіряють нашим тренерам. Це забезпечує хороший результат. 9 років тому нам довелося покинути наше місто, наш стадіон і наших уболівальників. Ми грали по всій Україні, і це зробило нас командою усієї країни.

Після початку війни в нас вже ніхто не вірив. Багато іноземних футболістів пішли. Вважалося, що це кінець Шахтаря. Те, що команда все-таки досягла хороших результатів, було фантастикою для вболівальників. Це був як ковток свіжого повітря, новий початок. Це показало, що ми можемо щось змінити навіть у поганій ситуації або в умовах війни. Це було досягненням для клубу, для українського народу і особливо для воїнів, які захищають нашу країну.

Якщо у них є мобільний телефон, вони можуть побачити матчі. Я часто чую історії про те, як солдати дивляться наші ігри та підтримують клуб. Перед кожною грою ми дякуємо їм, тому що якби вони нас не захищали, ми б не змогли грати у футбол. Як в Україні, так і в Європі.

З Фейєнордом буде важко. Деякі виконавці травмовані або перебрали жовтих карток, тому це буде складний матч. Але я сподіваюся, що ми зможемо показати хороший футбол. Хочемо перемагати для українського народу і наших воїнів. Ми граємо за них та завдяки їм", – сказав Палкін у коментарі EenVandaag.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда Шахтар зіграє у четвер, 9 березня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи