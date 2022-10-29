"Нам не хватило одного футболиста, чтобы сыграть еще лучше. Александрия – отличная команда, которая усложнила нам игру. Соперник в отличной форме, свежий. Матч выдался тяжелым: было много не слишком хороших моментов, но мы справились, сражались и смогли перевернуть игру после быстрого гола и удаление.

Безумные качели Шахтера в видеообзоре матча с Александрией – 2:2

Мы забили два гола и были энергичны после воздушной тревоги, начали доминировать, обострять, стабилизировали игру. Однако удаление дестабилизировало команду, и мы должны были подстраиваться под оппонента. Этот результат не испортит настроение. После Лиги чемпионов всем всегда тяжело, что показывают Челси, Атлетико и другие.

Мы должны мыслить положительно, сделать выводы из этого матча и восстановиться к очень важному поединку с РБ Лейпциг. Впереди игра против топ-команды, которая находится на высоком уровне и демонстрирует это в каждой игре. Нас ждет тяжелый поединок, но при своих болельщиках, которые будут придавать нам энергии, мы попытаемся сотворить чудо", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Челси и Атлетико свои субботние поединки в чемпионатах проиграли: лондонцы разгромно уступили Брайтону (1:4), а мадридцы опозорились с аутсайдером Ла Лиги – Кадисом (2:3).

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь