"Нам забракло одного футболіста, щоб зіграти ще краще. Олександрія – чудова команда, яка ускладнила нам гру. Суперник у відмінній формі, свіжий. Матч видався важким: було багато не надто гарних моментів, але ми впорались, билися й змогли перевернути гру після швидкого гола та вилучення.

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Ми забили два голи і були енергійними після повітряної тривоги, почали домінувати, загострювати, стабілізували гру. Однак вилучення дестабілізувало команду, і ми мали підлаштовуватися під опонента. Цей результат не зіпсує нам настрою. Після Ліги чемпіонів усім завжди важко, що показують Челсі, Атлетіко та інші.

Ми повинні мислити позитивно, зробити висновки з цього матчу й відновитися до дуже важливого поєдинку з РБ Лейпциг. Попереду гра проти топ-команди, яка перебуває на високому рівні, що й демонструє в кожній грі. На нас чекає важкий поєдинок, але за своїх уболівальників, які надаватимуть нам енергії, ми спробуємо створити диво", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Челсі та Атлетіко свої суботні поєдинки у чемпіонатах програли: лондонці розгромно поступились Брайтону (1:4), а мадридці зганьбились з аутсайдером Ла Ліги – Кадісом (2:3).

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