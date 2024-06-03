Президент ЛНЗ Андрей Полтавец покинул свою должность, сообщает пресс-служба черкасской команды.

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С нового сезона функционер сконцентрируется на работе в УАФ (избран членом Исполкома в январе 2024-го) и ЧОАФ (руководит с декабря 2021-го).

Напомним, Полтавец возглавил ЛНЗ в 2006 году. При его руководстве черкасцы 4 раза становились чемпионами Черкасской области, выигрывали Кубок области, становились чемпионом Украины среди любительских команд и дважды выигрывали Кубок среди любительских команд.

В 2021 году ЛНЗ получил статус профессионального клуба и за 2 года поднялся в УПЛ. Сезон-2023/24 команда под руководством Олега Дулуба завершила на седьмой строчке турнирной таблицы.

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