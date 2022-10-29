Шахтер пропустил уже на 5-й минуте: Рыбалка прострелил на Цурикова в штрафную на левом фланге, защитники "горняков" никак не отреагировали на разрезной пас и защитник Александрии с острого угла пробил в перекладину, от которой сфера влетела в сетку. Впоследствии Мирошниченко мог удваивать, но с удобной позиции запустил сферу по воробьям.

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Мудрик на 18-й минуте результативно завершил пас от Зубкова после безумного прохода с бразильским дриблингом, но положение вне игры оставило счет без изменений. Дидык за 10 минут до перерыва спас Александрию после удара головой от Кривцова. Однако гол в раздевалку Шахтер все-таки забил: Тейлор протянул мяч правым флангом, сбросил в центр на Михайличенко и тот в касание восстановил статус-кво.

После отдыха Лукас заработал второй горчичник за глупый фол в центре поля и оставил Шахтер в меньшинстве. За десять минут до завершения матча Мудрик снова продемонстрировал, почему за ним гоняется с десяток топ-клубов Европы: получив передачу с цента на левый фланг, вингер ворвался в штрафную, переиграл голкипера, который в падении, казалось, заберет мяч у Михаила, и уже теряя равновесие умудрился протолкнуть сферу в сетку. Однако через четыре минуты Демченко с линии штрафной закрутил в дальний угол и украл победу у "горняков".

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