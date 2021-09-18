"У нас всего три дня перерыва – отдохнуть, подготовиться и подобрать правильную тактику. Нам всегда тяжело даются матчи после Лиги чемпионов. Но, думаю, все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.

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Мариуполь – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча и прогрессирует с каждым матчем. Могу сказать, что они омолодили состав – очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать именно в этом клубе", – сказал Сикан в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Сикан выступал в аренде в Мариуполе в сезонах 2018/19 и 2020/21. Донецкое дерби состоится уже сегодня, 18 сентября. Начало встречи в 17:00.

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