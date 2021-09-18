"У нас лише три дні перерви – відпочити, підготуватися і підібрати правильну тактику. Нам завжди важко даються матчі після Ліги чемпіонів. Але, думаю, все буде добре, у нас є кому підмінити, якщо хтось втомився.

"Зараз в Шахтарі всі злі": Мудрик залякує Маріуполь після фіаско з Шерифом

Маріуполь – хороша команда, яка грає в пас, контроль м'яча і прогресує з кожним матчем. Можу сказати, що вони омолодили склад – дуже багато молодих гравців, які будуть прогресувати саме в цьому клубі", – сказав Сікан у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Сікан виступав в оренді в Маріуполі в сезонах 2018/19 і 2020/21. Донецьке дербі відбудеться вже сьогодні, 18 вересня. Початок зустрічі о 17:00.

"Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо після ганьби в ЛЧ – жодних виправдань і жорстокі вердикти