"Після Ліги чемпіонів Шахтарю завжди важко даються матчі": Сікан побоюється дербі з Маріуполем
Форвард Шахтаря Данило Сікан має особливі сентименти напередодні матчу 8-го туру УПЛ проти своєї колишньої команди.
"У нас лише три дні перерви – відпочити, підготуватися і підібрати правильну тактику. Нам завжди важко даються матчі після Ліги чемпіонів. Але, думаю, все буде добре, у нас є кому підмінити, якщо хтось втомився.
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Маріуполь – хороша команда, яка грає в пас, контроль м'яча і прогресує з кожним матчем. Можу сказати, що вони омолодили склад – дуже багато молодих гравців, які будуть прогресувати саме в цьому клубі", – сказав Сікан у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Сікан виступав в оренді в Маріуполі в сезонах 2018/19 і 2020/21. Донецьке дербі відбудеться вже сьогодні, 18 вересня. Початок зустрічі о 17:00.
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