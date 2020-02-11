Джеррард не получит золотую медаль АПЛ – Ливерпуль отреагировал на слухи о возвращении легенды

Исполнительный директор Ливерпуля Питер Мур дал аргументированное объяснение непосвященным фанатам клуба относительно вероятного возвращения Стивена Джеррарда.

"Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Итак, вопрос: "Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ?". А я задам вам такой вопрос: "Какого игрока вы хотите убрать из состава, чтобы это произошло?".

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Если вы не заметили, он также является сотрудником другого клуба. Мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся им за его тренерскую карьеру, но я все время вижу предложения в духе: "Возьмите его на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль". Однако это не работает следующим образом.

Химия в раздевалке важна. Вы можете представить, что вам нужно исключить другого игрока и сказать: "Ты не получишь медаль". Это не та вещь, которую раздают каждому. Они для команды, верно? И в-третьих, вы не можете внести игрока в заявку, когда период дозаявок закрыт. В остальном это действительно возможно", – приводит слова Мура Goal.

Напомним, после 25-ти туров АПЛ Ливерпуль уверенно лидирует, опережая Манчестер Сити на 22 очка. За свою многолетнюю карьеру за мерсисайдцев Джеррард так ​​и не смог поднять кубок чемпионата Англии.

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