Вингер Челси Нони Мадуэке хочет получить игровую практику и может покинуть лондонцев в январское трансферное окно.

Мадуэке недоволен количеством игрового времени и может уйти в аренду уже в январе, сообщает TeamTalk.

Голевой пас Мудрика в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Впрочем, игрок рассматривает вариант даже с полноценным трансфером, поскольку на позициях вингера в Челси под руководством Почеттино в основном выступают Стерлинг, Мудрик, Палмер. За Мадуэке лондонцы хотели бы получить не менее 35 млн фунтов.

Заметим, что в текущем сезоне Нони сыграл в 8 матчах в составе Челси (всего 204 минуты), отметившись голом в Кубке Англии.

Манчестер Юнайтед обыграл Челси с дублем Мактоминая – Мудрик отдал ассист, но минусы украинца перевесили