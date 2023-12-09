Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що "синім" під силу виграти АПЛ, але не цього сезону.

"Звичайно ж, ми маємо бути на вершині чемпіонату. Коли ми погодилися тренувати Челсі, то знали, що це буде важко. Ми збираємося кинути виклик четвірці найкращих команд чемпіонату, але, можливо, не зараз, а в майбутньому. Коли саме? Сподіваюся, якнайшвидше.

Мудрик може позбутись конкурента в Челсі

Це процес, у якому іноді важко визначити дату завершення, тож треба працювати та бути послідовними. Процес побудови чогось великого, завжди потребує часу. Ми чудово знаємо, чого хочемо. Згодом ми будемо на вершині, я в цьому впевнений", – сказав Почеттіно в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, аргентинець очолив Челсі весною 2023 року, змінивши на посаді наставника "синіх" Френка Лемпарда. Нині Челсі посідає 10 сходинку англійської Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 19 балів після 15 зіграних матчів.

В наступному матчі Мудрик і Ко зустрінуться з Евертоном Віталія Миколенка. Гра Евертон – Челсі відбудеться у неділю, 10 грудня. Старт зустрічі заплановано на 16:00.

Манчестер Юнайтед переграв Челсі з дублем Мактоміная – Мудрик віддав асист, але мінуси українця переважили