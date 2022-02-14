"Бораться за чемпионство очень тяжело. Мы сделали шаг назад. Но ничего не остается, как продолжать борьбу. Думаю, мы не уступили Эспаньолу в интенсивности и в целом провели хорошую игру, несмотря на потерю двух очков.

Камбек Барселоны на последних секундах и три удаления – видеообзор матча против Эспаньола – 2:2

Я думаю, мы могли победить в этом матче. У нас была возможность повести 2:0, даже при счете 1:1 мы могли забить, а второй пропущенный мяч стал следствием нашей ошибки. Да, когда забиваешь на последних секундах, есть ощущение, что ты завоевал очко. Но если все хорошо проанализировать, это была победная игра. У нас было гораздо больше моментов, мы играли лучше. Мы потеряли два очка, если резюмировать, потому что мы доминировали.

4 гола Люка де Йонга в последних 5-ти матчах? Это не совпадение. Он – профессионал, образец для других. У него хорошая реализация, из двух голевых моментов он забил один. Я всегда ставлю его в пример", – цитирует Хави Marca .

Заметим, Барселона осталась на четвертой строчке турнирной таблицы Примеры, отставание от лидера Реала составляет 15 пунктов.