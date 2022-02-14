Каталонское дерби в 24-м туре Ла Лиги победителя не выявило, хотя Эспаньол был как никогда близок к триумфу (2:2). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Одним из главных событий 24-го тура Ла Лиги стало сто семьдесят четвертое каталонское дерби между Эспаньолом и Барселоной в чемпионате. На этот раз оно имело серьезное турнирное значение – "блаугранас" в случае победы или ничьей вернулись бы в зону ЛЧ, снова потеснив вниз Атлетико. Учитывая вынос мадридцев на Камп Ноу неделю назад, никто не ставил на "попугаев" – тем более что они не знали побед в течение четырех туров подряд.

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Эспаньол подошел к встрече в оптимальном составе, а Барсе не могли помочь Депай, Лангле и Дани Алвес. Дисквалификация последнего стала особенно болезненной, но она открыла дорогу для Деста. Во всем остальном состав Хави повторял состав по матчу против Атлетико.

Барселона начала встречу очень агрессивно, открыв счет уже на 2-й минуте! Гол оформили в пять касаний: Бускетс отобрал мяч перед штрафной, Де Йонг сразу перевел его влево, Альба выполнил подачу на дальнюю штангу, а Педри спокойно замкнул (подставив правую ногу) – 1:0! На 15-й минуте Торрес мог выскочить один на один с голкипером, однако он и от защитника не убежал, и в офсайд залез. В целом, в первой половине первого тайма Барса тотально контролировала игру, ничего не разрешая Эспаньолу.

Команда Хави работала в той же манере, что и против Атлетико. Дест (правый фулбек) в стадии владения мячом смещался в центр, освобождая фланг для Траоре, партнеры регулярно отдавали передачи на Адама, а он то и дело обыгрывал соперников и входил в штрафную. Слева каталонцы создавали изоляции для Альбы, хотя круто себя зарекомендовал и Гави – несколько раз он обострил ситуацию, "сделав" одного-двух защитников на дриблинге в, казалось бы, безвыходной ситуации. Кроме того, в глаза бросался интенсивный прессинг.

Проблемой выступало отсутствие большого количества моментов. До 40-й минуты в актив Барселоны можно было занести только несколько интересных проходов по флангам и фантастический эпизод с Траоре – Адама принял заброс от Гави на правый край штрафной площади и мощно пробил, однако Диего Лопес парировал. Кроме того, Ферран Торрес снова мог вырваться один на один, но и на этот раз скорости нападающему не хватило.

Эспаньол, несмотря на отсутствие остроты у ворот "кулес", совсем не выглядел обреченным. "Попугаи" цеплялись за каждый мяч и при первой же возможности убегали в контратаки. На гол ни одна из них не претендовала, но на 40-й минуте подопечные Висенте Морено были вознаграждены за смелость. Де Томас вошел на левый край штрафной, стащил на себя нескольких оппонентов и откатил пас на линию, откуда выстрелил Дардер – точно в дальний угол! Без шансов для тер Штегена. Накрыть Серхио не успел Педри, сместившийся к Де Томасу. 1:1.

Барса могла восстановить свое превосходство еще до перерыва. Ровно через минуту после пропущенного гола Торрес замкнул навес на вратарскую линию (мяч прошел над перекладиной), а в компенсированное время Педри эффектно подправил прострел Траоре на дальнюю штангу – Альбе оставалось пробить с метра в пустые! Невероятно, но Жорди в этой ситуации выбил мяч в сторону своих ворот.

Отдыхать команды отправились при ничейном счете. В раздевалке Хави пришлось сменить Араухо, ведь Рональд получил повреждение. Вместо него на второй тайм вышел Эрик Гарсия.

"Блаугранас" стартовали в высоком темпе, катая комбинации перед штрафной и зарабатывая стандарты. Уже на 54-й минуте подобный футбол вылился в гол. Траоре прорвался на край штрафной и выполнил прострел, который не прошел, а Педри подобрал мяч и сбросил под удар Альбе – его удар заблокировали, однако в суматохе Гави налетел на двух защитников, отобрав сферу. После этого он пробил под перекладину. Все порадовались, а затем вступил в действие VAR, который заметил офсайд у Де Йонга. Мяч отскочил к Гави именно от Фрэнки, так что гол не засчитали.

Хави надоела беззубость Барсы при хорошей игре, поэтому на 62-й минуте он прибавил к атаке Обамеянга (Де Йонг сел на скамейку). Не успел габонец разбежаться, как Эспаньол шокировал гостей: Дардер выполнил филигранную передачу за спину защитника, Эрик Гарсия упустил рывок Де Томаса, а Рауль, приняв мяч, легко переиграл тер Штегена, пробив в ближний угол. 2:1! "Попугаи" вышли вперед.

На 68-й Де Томас мог и дубль оформить, выстрелив метров с 32-х и едва не попав между ног голкиперу. Марк-Андре успел сомкнуться. Барселона ничем не отвечала. Разъяренный Хави пошел ва-банк, выпустив на 72-й минуте опального Дембеле и молодого Гонсалеса, а Пике и Бускетс получили записку с тактическими подсказками. "Кулес" навалились на Эспаньол и... ничего не произошло.

У команды Хави ничего не получалось. Через 30 минут после пропущенного гола его подопечные не создали ни одного момента. Единственным достижением атаки "блаугранас" за этот период можно назвать подачу Дембеле, которую Де Томас чуть не срезал в свои ворота. Вообще красивый комбинационный футбол Барселоны в последней трети матча резко свалился к банальным кроссам и лонгболам. Один из них в компенсированное время замкнул свежий Люк де Йонг, однако мяч прошел над перекладиной.

Хозяева сражались и даже пытались контратаковать. "Попугаи" могли одержать первую за 13 лет и 24 матча победу над главным соперником, а в родных стенах они не знали триумфов с 2007-го. Нерв игры вылился в столкновение и перепалку между Меламедом и Пике, в которой оба получили по удалению.

Эспаньол выдержал 6 компенсированных минут. Весь стадион стоял на ногах в ожидании победы, однако на последних секундах произошло чудо – Траоре выполнил подачу с правого фланга, а великан Де Йонг головой пробил в дальний угол. Диего Лопес кончиками пальцев задел мяч, но не спас. 2:2! Барса спасает ничью.

Таким образом, Барселона вернулась в зону ЛЧ, набрав 39 очков и потеснив Атлетико вниз благодаря победе неделю назад. Эспаньол с 28 зачетными баллами остался тринадцатым.

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