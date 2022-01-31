Защитник "блаугранас" рассказал, что сменил бы в клубе, если бы однажды стал его руководителем.

Судя по словам ветерана, которые он озвучил во время стрима на Twitch, в лагере клуба далеко не все идеально.

"Работа президентом Барселоны? Если бы я им однажды стал, то послал бы нахр*н все окружение. Всех нахр*н, они токсичны. Чувствуешь себя частью окружения президента? Пойдешь нахр*н.

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Я бы многое изменил в клубе. Прежде всего, при мне Барса стала бы более современной", – цитирует 34-летнего Пике Marca.

Напомним, Жерар вернулся в Барселону из Манчестер Юнайтед в 2008 году. Выиграл 4 ЛЧ и 8 титулов чемпиона Испании. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го.

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