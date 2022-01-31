"Послал бы всех нахр*н": Пике раскрыл план работы в должности президента Барселоны
Защитник "блаугранас" рассказал, что сменил бы в клубе, если бы однажды стал его руководителем.
Судя по словам ветерана, которые он озвучил во время стрима на Twitch, в лагере клуба далеко не все идеально.
"Работа президентом Барселоны? Если бы я им однажды стал, то послал бы нахр*н все окружение. Всех нахр*н, они токсичны. Чувствуешь себя частью окружения президента? Пойдешь нахр*н.
Капитанов Барселоны обвинили в алчности – Пике обнародовал свою зарплату
Я бы многое изменил в клубе. Прежде всего, при мне Барса стала бы более современной", – цитирует 34-летнего Пике Marca.
Напомним, Жерар вернулся в Барселону из Манчестер Юнайтед в 2008 году. Выиграл 4 ЛЧ и 8 титулов чемпиона Испании. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го.
Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы, Мбаппе