Накануне журналист Льюис Канут в эфире программы "Onze" на TV3 жестко высказался о капитанах "сине-гранатовых". В частности, досталось Серхи Бускетсу, Жорди Альбе и Жерару Пике. Канут обвинил их в алчности. Мол, их зарплаты неоправданно высоки, а Пике вроде бы зарабатывает 14 млн евро чистыми.

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В ответ на это защитник Барселоны в своих соцсетях опубликовал свою зарплату за прошедшие полгода. Каталонцы половину суммы игрокам перечисляют 30 июня, а остальную часть – 30 декабря. Согласно данным, предоставленным Пике, он за шесть месяцев заработал 2 млн 329 тысяч евро (то есть менее 5 млн за сезон). Следует заметить, что здесь учтена скидка. Лидеры Барсы согласились играть за 50% зарплаты на время пандемии.

Также официальную реакцию клуба опубликовала пресс-служба каталонцев: "Информация о зарплатах некоторых игроков первой команды ни в коем случае не была предоставлена ​​клубом, и ее происхождение неизвестно. В любом случае, суммы ошибочны. Пике, Бускетс и Альба отказались от части своей зарплаты, когда прошлым летом продлили свои контракты. Мы считаем неуместным, непрофессиональным и недобросовестным, когда эта информация была представлена ​​как правдивая, и сожалеем, что разглашение таких данных нарушило личные права игроков".

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