"Послав би всіх нахр*н": Піке розкрив план роботи на посаді президента Барселони
Захисник "блаугранас" розповів, що змінив би у клубі, якби одного разу став його очільником.
Судячи зі слів ветерана, які він озвучив під час стріму на Twitch, у таборі клубу далеко не все ідеально.
"Робота президентом Барселони? Якби я ним одного разу став, то послав би нахр*н усе оточення. Всіх нахр*н, вони токсичні. Почуваєшся частиною оточення президента? Підеш нахр*н.
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Я б багато чого змінив у клубі. Перш за все, при мені Барса стала б сучаснішою", – цитує 34-річного Піке Marca.
Нагадаємо, Жерар повернувся в Барселону з Манчестер Юнайтед у 2008-му. Виграв 4 ЛЧ та 8 титулів чемпіона Іспанії. Його контракт з клубом чинний до літа 2024-го.
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