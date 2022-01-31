Захисник "блаугранас" розповів, що змінив би у клубі, якби одного разу став його очільником.

Судячи зі слів ветерана, які він озвучив під час стріму на Twitch, у таборі клубу далеко не все ідеально.

"Робота президентом Барселони? Якби я ним одного разу став, то послав би нахр*н усе оточення. Всіх нахр*н, вони токсичні. Почуваєшся частиною оточення президента? Підеш нахр*н.

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Я б багато чого змінив у клубі. Перш за все, при мені Барса стала б сучаснішою", – цитує 34-річного Піке Marca.

Нагадаємо, Жерар повернувся в Барселону з Манчестер Юнайтед у 2008-му. Виграв 4 ЛЧ та 8 титулів чемпіона Іспанії. Його контракт з клубом чинний до літа 2024-го.

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