Севилья назначила Гарсию Пименту новым главным тренером, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на два года – до лета 2026-го.

Барселона официально назначила Флика главным тренером

В прошлом сезоне команду тренировал Кике Санчес Флорес. Севилья финишировала в нижней части таблицы. Новому наставнику придется работать в условиях нестабильной экономической ситуации с акцентом на молодежь.

Гарсия Пимьента 20 лет развивался в структуре Барселоны, тренируя юношеские команды и Барсу В. Предыдущим местом работы был Лас-Пальмас. Он вывел канарцев в Примеру, где достиг второго места по владению (59,7%, больше только у Барселоны).