"Пошел на**й": Линекер послал Лаврова вслед за российским кораблем после заявления о спецоперации
Экс-звезда английского футбола Гари Линекер продолжает не только выражать поддержку Украине, но и не доверять словам российских пропагандистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз пытается убедить, что россияне хотят предотвратить любую войну на территории Украины или же не дать ей начаться.
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Экс-звезда сборной Англии, а ныне эксперт по местному телевидению Гарри Линекер не подбирал слов в ответ на такую откровенную ложь. "Пошел на**й", – написал англичанин в своем твиттере, вновь показав солидарность с украинским народом.
Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага, не давая ему прорваться в глубь страны.
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