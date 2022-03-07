Экс-звезда английского футбола Гари Линекер продолжает не только выражать поддержку Украине, но и не доверять словам российских пропагандистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз пытается убедить, что россияне хотят предотвратить любую войну на территории Украины или же не дать ей начаться.

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Экс-звезда сборной Англии, а ныне эксперт по местному телевидению Гарри Линекер не подбирал слов в ответ на такую откровенную ложь. "Пошел на**й", – написал англичанин в своем твиттере, вновь показав солидарность с украинским народом.

Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага, не давая ему прорваться в глубь страны.

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