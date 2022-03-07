Екс-зірка англійського футболу Гарі Лінекер продовжує не тільки висловлювати підтримку Україні, а й не довіряти словам російських пропагандистів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вчергове намагається переконати, що росіяни хочуть запобігти будь-якій війні на території України або ж не дати їй початись.

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Екс-зірка збірної Англії, а нині експерт на місцевому телебаченні Гарі Лінекер не добирав слів у відповідь на таку відверту брехню. "Пішов на**й", – написав англієць у своєму твіттері, знову показавши солідарність з українським народом.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога, не даючи йому прорватись вглиб країни.

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