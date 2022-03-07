В сети набирает популярность видеоролик с украинкой Амелией Анисович, которая во время бомбежки поет в бомбоубежище для поднятия боевого духа всех присутствующих.

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Заметим, девочка пела по-русски и сорвала аплодисменты. В то же время глава путиноидов продолжает цинично убеждать, что якобы защищает русскоязычное население Украины, хотя от его преступных действий уже погибло много мирных жителей.

"У меня что-то в глазу", – написал 61-летний Линекер, репостнув запись на своей странице в Twitter. Похоже, английская легенда не смог сдержать слез.

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