"Пока ты, Дзюба, и твои обосранные футболистики молчат, в Украине убивают мирных людей.

"Правда победит пропаганду": украинские игроки обратились к миру с призывом остановить Россию

Вас закроют в вашей зал*пе на всю вашу жизнь, и главное – жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи", – написал Миколенко в Instagram.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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