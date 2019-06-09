Португалия выиграла Лигу наций, одержав уверенную победу над Нидерландами в финале

Гол Гонсалу Гедеша в середине второго тайма финального поединка Лиги наций между Португалией и Нидерландами принёс победу хозяевам турнира.

Португалия при родных трибунах была настроена взять новый трофей, но при этом она держалась своего традиционного плана на игру – грамотной обороны и действий на контратаках. Это принесло свои плоды почти сразу: Нидерланды в первом тайме катали мяч 60% игрового времени, однако не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Подопечные Рональда Кумана провелил только несколько подходов с подачами или прострелами, но португальские защитники читали всё. Впрочем, это был не самый большой провал "оранье" до перерыва.

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Настоящим кошмаром стали контратаки "селесао". Начиналось всё довольно банально, но работали даже лонгболы: так, уже на 3-й минуте прошла длинная верховая передача за спину ван Дейку, в результате чего Бернарду Силва прорвался к воротам – Блинд в последний момент успел подчистить за капитаном. На 9-й неплохая контра подопечных Фернанду Сантуша завершилась дальним ударом Бруну Фернандеша, который взял Силлессен – хотя совсем рядом пролетел Карвалью, готовый подправить мяч в угол. На 31-й выстрел Фернандеша с дистанции под дальнюю штангу Силлесен снова вытащил. Далее же пошло что-то невероятное.

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В последние 10 минут первого тайма Нидерланды глотнули 5 быстрых контратак Португалии. На 35-й всё завершилось ударом Гедеша с паса Роналду, который успели накрыть; на 36-й неутомимый Фернандес разогнал контрвыпад и отдал на Бернарду Силву, выстрелевшего над крестовиной; на 38-й Бруну и сам пробил из-за пределов штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. На 45-й же классный контрвыпад завершился дриблингом Семеду у ворот, однако у Нелсона в момент срезался мяч. Между двумя последними эпизодами расположился удар Роналду метров с 20-ти по центру – Силлессен справился.

После перерыва игра не изменилась. Португальцы всё так же разрывали Нидерланды на контратаках, а те ничем не могли на это ответить – правда, на 50-й минуте Вейналдум вырвался один на один с Патрисиу, однако Джини и голкипера не переиграл, и в офсайд залез. На 54-й голландцы могли быть наказаны за наглость, но протолкнуть мяч в ворота Силлессена после подачи с углового при суете в штрафной не удалось. "Селесао" выглядели мощно, как никогда; Куман попытался выровнять матч выходом ван де Бека на 60-й минуте, однако сразу же после его выхода очередная контра Португалии завершилась голом: Бернарду Силва разогнался и отдал неожиданную поперечную передачу, а Гонсалу Гедеш выстрелил с линии штрафной – 1:0.

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Тут уже голландцы стали заводиться, хотя существенного обострения у ворот Руи Патрисиу создать не удавалось. На протяжении 60-х минут подопечные Рональда Кумана только загружали штрафную подачами и прострелами, но защитники постоянно их выбивали. Лишь на 65-й они ошиблись, позволив Депаю проиты головой с близкой дистанции – Патрисиу спас. На 70-х минутах игра откровенно сбилась к позиционной борьбе, в которой ничего интересного не происходило.

Под конец матча игра раскрылась. Нидерланды полезли вперёд и могли сравнять счёт на 79-й минуте после супермощного удара де Рона метров с 25-ти – мяч прошел над перекладиной. Португалия ответила контратакой с выстрелом Фернандеша из-за пределов штрафной, но он был простым для Силлессена. На 83-й на поле вышел де Йонг, сразу отметившись двумя ударами с близкой дистанции, но Патрисиу и защитники помешали ему стать героем. На 87-й же минуте принести победу Португалии мог Рафа Геррейру, который также вышел на замену – он эффектным финтом качнул защитника на линии штрафной, но замешкался с завершением, запоров весь момент.

Эндшпиль матча прошел в обоюдных атаках. Португалия постоянно вылетала в контры, а на 89-й минуте заработала перспективный стандарт – Роналду взялся за его исполнение, однако пробил очень неточно. Нидерланды продолжили загружать мяч в ворота, но никакой остроты из этого не случилось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Португалии, которая стала первым обладателем трофея Лиги наций.

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