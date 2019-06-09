Португалия – Нидерланды: онлайн-трансляция финала Лиги наций

Сборные Португалии и Нидерландов в очной встрече определяют триумфатора дебютного розыгрыша Лиги наций. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги наций Португалия – Нидерланды начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция состоится на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Стартовые составы

Португалия: Патрисиу – Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру – Данилу, Карвалью, Бруну Фернандеш – Б. Силва, Роналду, Гедеш

Запасные: Са, Бету, Руй, Канселу, Жота, Пицци, Невеш, Моутинью, Фелиш, Р. Силва, Соуза

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабел

Запасные: Бизот, Вермеер, де Врэй, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прёппер, Вильена, Промес, де Йонг

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