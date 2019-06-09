Португалия – Нидерланды: Роналду ворвался в топ-5 игроков Европы по количеству матчей в футболке национальной команды

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в историю футбола.

Криштиану Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии на финальный поединок Лиги наций против Нидерландов.

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Эта игра стала для нападающего Ювентуса 158-й в футболке национальной команды, сообщает Stats Foot.

Таким образом 34-летний форвард обогнал бывшего полузащитника сборной Эстонии Мартина Рейма (157 поединков за национальную команду) и занял 5-е место в рейтинге европейских игроков по этому показателю.

Опережают португальца Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей), Икер Касильяс (Испания, 167), Виталий Астафьев (Латвия, 167) и Серхио Рамос (Испания, 164).

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом