Португалия – Нидерланды: Аякс остроумным видео предложил Куману способ остановить Роналду

Накануне финала Лиги наций между Португалией и Нидерландами Аякс вспомнил, как полузащитник команды Юрген Эккеленкамп остановил Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Аякс вспомнил победу над Ювентусом в Лиге чемпионов, за который выступает Криштиану Роналду. На видео запечатлен момент, когда Юрген Эккеленкамп сбил португальца, который уже набрал скорость.

Португалия – Швейцария: величественный хет-трик Роналду, банальность Петковича и провальный дебют Жоао Фелиша

"Рональд Куман, он доступен", – подписал видео твиттер Аякса.

Напомним, финал Лиги наций Португалия – Нидерланды состоится 9 июня, начало матча в 21:45.