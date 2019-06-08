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Португалия – Нидерланды: Аякс остроумным видео предложил Куману способ остановить Роналду

10:33 72 Читати українською
Португалия – Нидерланды: Аякс остроумным видео предложил Куману способ остановить Роналду
Криштиану Роналду / Reuters

Накануне финала Лиги наций между Португалией и Нидерландами Аякс вспомнил, как полузащитник команды Юрген Эккеленкамп остановил Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

 

Аякс вспомнил победу над Ювентусом в Лиге чемпионов, за который выступает Криштиану Роналду. На видео запечатлен момент, когда Юрген Эккеленкамп сбил португальца, который уже набрал скорость.

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"Рональд Куман, он доступен", – подписал видео твиттер Аякса.

Напомним, финал Лиги наций Португалия – Нидерланды состоится 9 июня, начало матча в 21:45.

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