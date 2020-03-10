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Португалия также официально запретила фанатам посещать матчи из-за эпидемии

18:00 26 Читати українською
Португалия также официально запретила фанатам посещать матчи из-за эпидемии
Португальские фаны / Фото Jorge Pertir

Примейра-лига ближайшее время будет обходиться без болельщиков.

Власти Португалии призвали закрыть трибуны местных стадионов на неопределенное время, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

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Под такие меры безопасности попадают все матчи от элитного до любительских дивизионов. Причина неизменная – предотвращение распространения коронавируса на территории страны.

После 24-х туров чемпионата Португалии лидером соревнований является Порту, который опережает Бенфику лишь на одно очко.

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коронавирус Португалия
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