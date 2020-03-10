Португалія також офіційно заборонила фанатам відвідувати матчі через епідемію

Ліга Європи — 16:12 5094
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Вольфсбург – Шахтар: поєдинок Ліги Європи відбудеться за зачиненими дверима
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Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золотаСвіт — 16:00 3620
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Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсуСвіт — 15:19 2462
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Польща – Україна: поєдинок відбудеться без глядачівЄвро-2020 — 14:11 964
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Ла Ліга проведе наступні два тури за закритими дверимаІспанія — 13:18 346