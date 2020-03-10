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Португалія також офіційно заборонила фанатам відвідувати матчі через епідемію

18:00 75 Читать на русском
Португалія також офіційно заборонила фанатам відвідувати матчі через епідемію
Португальські фани / Фото Jorge Pertir

Прімейра-ліга найближчим часом обходитиметься без вболівальників.

Влада Португалії закликала закрити трибуни місцевих стадіонів на невизначений час, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

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Під такі заходи безпеки потрапляють матчі від елітного до аматорських дивізіонів. Причина незмінна – запобігання поширенню коронавірусу на теренах країни.

Після 24-х турів чемпіонату Португалії лідером змагань є Порту, який випереджає Бенфіку лише на одне очко.

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коронавірус Португалія
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