Премьер-министр Италии официально объявил об остановке Серии А

Текущий розыгрыш чемпионата Италии приостановлен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте: "В сложившейся ситуации очевидно, что все спортивные мероприятия должны быть временно приостановлены. Болельщики должны понять.

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Мы вводим более жесткие меры по всей Италии. Теперь не будет красных зон, будет только ИТАЛИЯ. Нет причин продолжать. Серия А и все спортивные турниры вообще приостановлены. Использование спортивных залов тоже будет запрещено".

Причиной остановки турниров стала эпидемия коронавируса в Италии. Отмечается, что итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей.

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Напомним, вспышка смертельной болезни впервые был зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 3,8 тысячи человек. Италия – крупнейший очаг болезни в Европе, а также лидер по смертности.